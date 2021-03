Esporte CBF define datas de jogos dos goianos na Copa do Brasil Goiás será o primeiro a entrar em campo, no dia 11, contra o Boavista; Vila Nova, Atlético e Goianésia jogam no dia 17; e o Jaraguá no dia 18

A CBF divulgou as datas dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil 2021. O Goiás será o primeiro time goiano a entrar em campo, na quinta-feira (11), contra o Boavista-RJ, fora de casa. Vila Nova, Atlético e Goianésia, jogam na semana seguinte, na quarta-feira (17), e no dia seguinte (18), o Jaraguá desafia o Manaus, em casa. Goiás, Atlético e Vila Nova jogam pelo empate para avançar de fase. O time esmeraldino enfrenta o Boavi...