Esporte CBF define datas das 10 primeiras rodadas da Série A; veja sequência do Atlético-GO Dragão estreia contra o Corinthians, fora de casa, dia 30 de maio, às 18h15

A CBF divulgou, nesta terça-feira (11), as datas detalhadas das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa dia 29 de maio (sábado) e tem o Atlético-GO como único representante goiano. O Dragão estreia contra o Corinthians, fora de casa. Veja a sequência do Dragão e a 1ª rodada completa: 30/5 (dom) 18h15 - Corinthians x Atlético-GO - N...