Esporte CBF define data para jogo atrasado do Goiás com Grêmio Partida da 6ª rodada será disputada no dia 30 de novembro (segunda-feira) em Porto Alegre

No próximo sábado o Goiás começa a disputa do 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa concluir sua tabela da primeira metade da competição. O time esmeraldino tem dois jogos atrasados e conheceu data e horário de um deles. O time esmeraldino vai encarar o Grêmio, pela 6ª rodada, no dia 30 de novembro (segunda-feira), às 18 horas. A partid...