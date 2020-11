Esporte CBF define data para jogo adiado do Goiás com São Paulo Partida válida pela 1ª rodada não foi disputada na data original, 9 de agosto, após surto de Covid-19 no elenco esmeraldino

Goiás e São Paulo, que se enfrentaram neste sábado (7), pela 20ª rodada da Série A, voltarão a duelar pela competição nacional no dia 3 de dezembro. A CBF confirmou a nova data da partida adiada da 1ª rodada do Brasileirão, que seria disputada no dia 9 de agosto, mas não ocorreu após surto de Covid-19 no elenco esmeraldino. Na ocasião, dez jogadores do Goiás, se...