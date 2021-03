Esporte CBF decide adiar jogos de Jaraguá e Goianésia na Copa do Brasil Partidas foram remarcadas para esta quinta-feira (18), mas em nova reunião ficou definido que jogos da 1ª fase do torneio nacional serão disputados em outras datas ainda a serem definidas

A CBF definiu que os jogos do Jaraguá e Goianésia pela 1ª fase da Copa do Brasil serão adiados. As datas das partidas do Gavião da Serra e do Azulão do Vale contra Manaus e CRB, respectivamente, devem ser definidas na próxima semana. O acerto ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (17) e foi confirmado pela reportagem do POPULAR. Os clubes se pronunciaram por me...