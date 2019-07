Esporte CBF confirma treinadora sueca para comandar seleção brasileira feminina Pia Sundhage é bicampeã olímpica à frente do time feminino dos Estados Unidos

A CBF confirmou nesta quinta-feira a contratação da treinadora sueca Pia Sundhage para comandar a seleção brasileira feminina de futebol. A técnica de 59 anos, bicampeã olímpica à frente do time feminino dos Estados Unidos, vai substituir Vadão, demitido na segunda-feira. Pia acertou contrato de dois anos com a CBF, com possibilidade de renovação pelo mesmo perío...