Esporte CBF confirma dois jogos do Vila Nova para semana que vem Tigre recebe o Bragantino-PA na terça-feira (16) e decide a vaga no Mangueirão no sábado (20), em Belém, pela 3ª fase da competição nacional

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou no final da tarde desta quinta-feira (11) as datas dos confrontos entre Vila Nova e Bragantino-PA, válidos pela 3ª fase da Copa do Brasil. Como os dois times estão atrasados em relação aos outros confrontos desta fase, em virtude da remarcação do jogo entre Aparecidense x Ponte Preta, a entidade optou por agilizar a...