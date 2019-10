Esporte CBF confirma amistoso com a Coreia do Sul nos Emirados Árabes Partida ocorrerá na próxima janela de data Fifa, em novembro

Após o empate da seleção brasileira com a Nigéria, a CBF confirmou neste domingo (13) o amistoso com a Coreia do Sul em novembro. No mesmo mês, o Brasil vai encarar a Argentina, em confronto que já havia sido oficializado pela entidade. Nas datas Fifa do próximo mês, o amistoso com o rival sul-americano será disputado no dia 15, em Riad, na Arábia Saudita. E o duelo c...