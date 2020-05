Esporte CBF aponta que futebol no Brasil pode voltar no fim de junho Walter Feldman afirma que jogos devem ser com portões fechados

O futebol brasileiro começou a ensaiar uma retomada que, dependendo da curva de casos do novo coronavírus, poderia ocorrer no fim de junho, disse na última terça (19) à agência de notícias Reuters o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman. Feldman afirmou que o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com portões fechados e ser ...