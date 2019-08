Esporte CBF anuncia liberação de imagens de revisão do VAR durante as transmissões A medida passará a valer a partir da primeira rodada do returno

A CBF anunciou nesta segunda-feira que as revisões do VAR durante as partidas do Campeonato Brasileiro terão as imagens liberadas para o público no momento em que elas estiverem ocorrendo. A medida passará a valer a partir da primeira rodada do returno. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Arbitragem da confederação, Leonardo Gaciba. O áudio das co...