Esporte CBF anuncia criação de linha de crédito de R$ 100 milhões para clubes da Série A De acordo com a CBF, a ação é compensatória em função da perda de receitas pelos clubes desde a paralisação do calendário esportivo, em março, por causa da pandemia do coronavírus

A CBF anunciou nesta segunda-feira a criação de uma linha de crédito de R$ 100 milhões para os clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, a juro zero. Além disso, também liberou um aporte financeiro de R$ 15 milhões ao times da segunda divisão nacional. De acordo com a CBF, a linha de crédito aos 20 times da elite nacional - R$ 5 milhões para cada -...