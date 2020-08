Esporte CBF altera protocolo e vai testar todos os jogadores inscritos no Brasileiro Após problemas com testes na 1ª rodada do Brasileirão, entidade fez ajustes na dinâmica de testagem nos clubes para Covid-19

Após problemas no protocolo de testes para jogos do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol oficializou na noite desta segunda-feira (10) três mudanças na dinâmica de testagem. O número de jogadores testados será ampliado, a liberação de testes em mais laboratórios foi confirmada, além de prazo estipulado para entrega dos resultados à CBF, com diferença p...