Esporte CBF altera locais de jogos e Goiânia 'ganha' duas partidas da Copa do Brasil Confederação Brasileira de Futebol divulga mudanças em locais de partidas devido a restrições governamentais e Estádio Antônio Accioly vai receber dois jogos da 1ª fase da Copa do Brasil. Atlético-GO terá viagem mais curta

A Confederação Brasileira de Futebol remarcou cinco jogos da Copa do Brasil devido a determinações governamentais nas praças onde as partidas estavam previamente marcadas. Com isso, o Atlético-GO terá deslocamento reduzido e ainda receberá dois jogos no Estádio Antônio Accioly. Com as mudanças, o Atlético-GO enfrentará o Galvez, do Acre, na Arena Pantanal, em Cui...