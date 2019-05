Esporte CBF altera data de jogo do Vila e Eduardo Baptista “celebra” chance de assistir final da Champions Treinador comentou que o futebol brasileiro pode aprender com a “supremacia inglesa”, já que a decisão do torneio europeu será disputada entre Liverpool e Tottenham

A CBF alterou a data do jogo entre Vila Nova e Londrina, que se enfrentariam no dia 1º de junho pela 6ª rodada da Série B. O confronto será disputado na sexta-feira (31), às 21h30, no Serra Dourada. Um dos motivos que motivaram a direção do clube a solicitar a mudança foi a final da Liga dos Campeões, que será decidida entre Liverpool e Tottenham no dia 1º, às 16 horas (de Brasília). ...