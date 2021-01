Esporte CBF adia Vila Nova x Palmas; jogadores e presidente do time do TO morreram em queda de avião Uma nota data ainda será definida pela entidade

O jogo entre Vila Nova e Palmas, pelas oitavas de final da Copa Verde, está adiado pela CBF após a morte, neste domingo (24), de quatro jogadores e do presidente do Palmas, Lucas Meira, em queda de avião no Tocantins. Uma nova data ainda está indefinida e será divulgada nos próximos dias. Os jogadores que morreram são: Lucas Praxedes (23 anos, lateral esquerdo), Guilhe...