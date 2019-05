Esporte CBF acata pedido do STJD e retira pontos da vitória do Palmeiras contra Botafogo O clube alviverde agora tem 13 pontos, ainda em primeiro lugar na tabela de classificação da Série A

A CBF acatou pedido do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e retirou nesta quarta-feira (29) os pontos conquistados pelo Palmeiras na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, realizado no último sábado (25), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alviverde, que antes aparecia na liderança na tabela de classificação, d...