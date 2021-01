Esporte CB Academy: Rensga vence o KaBuM e sobe na tabela Cowboys superaram o time paulista na terça-feira (26) e ocupam a terceira colocação do campeonato

A Rensga venceu mais uma partida no Campeonato Brasiliero Academy de League of Legends (CB Academy). No início da segunda semana de jogos, os Cowboys superaram os paulistas da KaBuM em duelo que durou xx minutos, pela terceira rodada da competição. O resultado levou a Rensga ao retrospecto de duas vitórias e uma derrota. Os Cowboys ocupam a terceira colocaçã...