Esporte CB Academy: Flamengo encerra sequência da Rensga e lidera Goianos vinham de cinco vitórias seguidas na competição, mas foram superados pelo time rubro-negro

A sequência de cinco vitórias seguidas da Rensga no Campeonato Brasileiro Academy de League of Legends (CB Academy) foi interrompida nesta terça-feira (9). Os Cowboys foram superados pelo Flamengo, em confronto válido pela 7ª rodada da competição. O confronto foi bastante equilibrado no early game (15 minutos iniciais). As duas equipes mantiveram o bom aproveita...