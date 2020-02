Esporte Caxias volta a vencer o Grêmio e conquista o título do primeiro turno do Gaúcho Com o resultado, o Caxias já garantiu sua vaga para a decisão do Estadual e poderá ser campeão de forma direta caso conquiste o segundo turno

O Caxias se consagrou campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Grêmio pelo placar de 1 a 0, neste sábado, em casa, no Estádio Centenário. O único gol do duelo foi marcado por Diogo Oliveira. Com o resultado, o Caxias já garantiu sua vaga para a decisão do Estadual e poderá ser campeão de forma direta caso conquiste o segundo turno. Esta é a se...