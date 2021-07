Esporte Cavichioli brilha e América-MG vence o Santos em casa pelo Brasileirão Com a vitória, o América-MG vai a 14º na tabela do Brasileirão, com nove pontos, enquanto o Peixe vai a sétimo, com 12

O América-MG venceu o Santos por 2 a 0 nesta noite (3), no estádio Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. João Paulo marcou um golaço na primeira etapa em uma tentativa de cruzamento e surpreendeu o goleiro santista, enquanto Carlos Alberto aproveitou falha de Jean Mota nos últimos minutos. O Peixe começou melhor. Chegou com facilidade, mas de...