Esporte Cavalieri pega pênalti, Botafogo vence o Palmeiras e encerra jejum Alvinegro chega a 15 pontos e deixa a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras permanece com 22 e deixa o G4

O Botafogo venceu o Palmeiras nesta quarta (7), por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, e encerrou uma sequência de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Além disso, acabou com a longa sequência de 20 partidas sem derrotas do rival, que não era batido desde o fim de julho. Os gols alvinegros foram marcados por Pedro Raul e Caio Henrique, enquanto Willian descontou. A última...