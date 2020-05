Esporte Cauteloso, COB cria manual para volta aos treinos com foco na Olimpíada O CT do Time Brasil fica no Parque Aquático Maria Lenk, dentro do Parque Olímpico utilizado nos Jogos do Rio, em 2016, e depende de autorização da prefeitura do Rio para voltar a funcionar

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está tomando os devidos cuidados para o possível retorno das atividades esportivas nas próximas semanas. O Centro de Treinamento do Time Brasil, localizado na Barra da Tijuca, no Rio, está fechado desde 18 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas aos poucos algumas atividades estão sendo flexibilizadas e até time de futebol, c...