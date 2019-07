Esporte Cauteloso, capitão faz discurso de respeito no Atlético e ressalta Alan Mineiro Rubro-negro recebe o Vila Nova, do meia dono da camisa 10 do Tigre, no sábado (13), no Antônio Accioly, no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro

Como o volante Pedro Bambu não deverá iniciar o clássico deste sábado (13), diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly, a tendência é que o zagueiro Gilvan, de 29 anos, seja o capitão do Atlético. Ele é considerado uma liderança no elenco e é do tipo que não tem medo de cara feia dos adversários. Na vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, antes da pausa à Copa Améric...