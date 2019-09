Esporte Cauteloso, Botafogo segura empate com o Ceará na Arena Castelão Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, a equipe carioca adotou uma formação totalmente defensiva e saiu de campo com um ponto na tabela

Com uma postura cautelosa, o Botafogo segurou o empate sem gols com o Ceará neste sábado, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, a equipe carioca adotou uma formação totalmente defensiva e saiu de campo com um ponto na tabela. O Botafogo soma agora 27 pontos, na nona colocação, a três pontos da zona de ...