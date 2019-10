Esporte Cauteloso, Atlético só empata na estreia de Eduardo Barroca Dragão e Botafogo (SP) ficaram em igualdade (0 a 0), em Ribeirão Preto e time goiano chega ao quinto jogo sem vitória na Série B

Houve a mudança de treinador, mas a tão esperada mudança no jeito de o Atlético jogar ainda não pôde ser percebida na estreia do técnico Eduardo Barroca, nesta quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Em um jogo amarrado, o Dragão ficou no empate de 0 a 0 diante do Botafogo (SP), que também está na disputa pelo acesso à Série A. O time atleticano c...