Esporte Castroneves vence as 500 Milhas diante do maior público esportivo pós-vacina Cerca de 135 mil pessoas presenciaram a corrida, público recorde em eventos esportivos no mundo desde o começo da pandemia de Covid-19

Diante do maior público de um evento esportivo depois do início da pandemia, o piloto brasileiro Hélio Castroneves, 46, ganhou neste domingo (30) as 500 Milhas de Indianópolis, pela quarta vez. Cerca de 135 mil pessoas presenciaram a corrida, público recorde em eventos esportivos no mundo desde o começo da pandemia de Covid-19. Castroneves já havia vencido a p...