Esporte Casos de racismo no futebol caem em ano sem público nos estádios O levantamento do Observatório Racial do Futebol aponta 31 casos de discriminação racial em 2020. Em 2019, foram 67

Os registros de casos de racismo no futebol brasileiro caíram 54% em 2020, na comparação com 2019, segundo o novo Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, do Observatório Racial do Futebol. O documento foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (8). O levantamento do Observatório aponta 31 casos de discriminação racial em 2020. Em 2019, foram 67. "Alguém poderia diz...