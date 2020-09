Esporte 'Caso Jorginho' segue sem conclusão no Atlético-GO Após nova reunião, empresário do meia do Dragão voltou a apresentar propostas de empréstimo e de troca de jogadores, mas presidente Adson Batista quer contar com atleta

O “caso Jorginho” como passou a ser chamado o impasse entre o meia do Atlético-GO com o técnico Vagner Mancini, que chegou ao ponto do jogador pedir para deixar o clube, segue sem conclusão. Neste sábado (5), o empresário do atleta, Tiago Bastos, voltou a se reunir com o presidente Adson Batista, mas as conversas não avançaram. “Não houve avanço, as opiniões são um pouco divergentes. Vamos ter calma para ver como vamos solu...