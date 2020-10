Esporte Casemiro salva Real Madrid de segunda derrota na Liga dos Campeões O Real Madrid não mostrou o futebol que o fizera derrotar o rival Barcelona no último final de semana, pelo Campeonato Espanhol

Dois lances com participação efetiva de Casemiro evitaram a segunda derrota em dois jogos do Real Madrid na Liga dos Campeões. Com uma assistência e um gol no finalzinho, o brasileiro definiu o empate por 2 a 2 com o Borussia Monchengladbach, na Alemanha. Se não era o resultado buscado pela equipe merengue, o placar evitou uma situação ainda pior na tabela. Mesmo ...