Esporte Casemiro evita falar de renovação e diz que Real Madrid vive ‘momento delicado’ O jogador, que já atuou em 239 partidas pelo clube, negocia a renovação de seu contrato com o clube há pelo menos três meses

Se preparando para a partida contra o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Casemiro evitou falar sobre a renovação de seu contrato com o Real Madrid. "É uma pergunta complicada, acredito que não seja o momento de falar sobre isso. Agora temos que pensar no City e nada mais. O clube atravessa um momento delicado e, quando for oportuno, meu ag...