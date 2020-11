Esporte Casemiro está com Covid-19 e pode desfalcar seleção brasileira Real Madrid, clube que o jogador defende, anunciou que ele e o meia Hazard testaram positivo. Brasil enfrenta a Venezuela no dia 13 e o Uruguai no dia 17

O Real Madrid anunciou neste sábado (7) que Casemiro e Hazard foram diagnosticados com Covid-19. Com a notícia, é provável que o brasileiro não possa jogar pela seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 13 e 17 de novembro. Os testes foram realizados na manhã de sexta (6) pelo clube, e eles foram os únicos com resultado positivo. "Todos os dem...