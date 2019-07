Esporte Casemiro elogia 'Mister Tite' e diz torcer por permanência do técnico na seleção

O volante Casemiro elogiou bastante nesta sexta-feira o trabalho do técnico Tite na seleção brasileira. Em entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, o jogador do Real Madrid afirmou que às vésperas da decisão da Copa América, no próximo domingo, contra o Peru, todo o elenco torce pela permanência do treinador, independentemente de qual for o resultado na partida n...