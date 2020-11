Esporte Casemiro é cortado e será substituído por Bruno Guimarães na seleção Jogador estava convocado para a seleção olímpica, e passará a integrar a principal

A CBF anunciou neste sábado o corte de Casemiro da seleção brasileira - o volante do Real Madrid foi diagnosticado com Covid-19 pelo clube espanhol nesta manhã deste sábado (7). O seu substituto será Bruno Guimarães, do Lyon, que já fazia parte da lista de suplentes elaborada pelo técnico Tite. Bruno estava convocado para a seleção olímpica, e passará a integrar a principal. A seleçã...