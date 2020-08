Esporte Cartola vê machismo em críticas à nomeação da esposa no governo Bolsonaro A nomeação, há duas semanas, recebeu críticas de deputados federais com atuação na esfera esportiva, por exemplo Luiz Lima (PSL-RJ) e Felipe Carreras (PSB-PE)

Presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons saiu em defesa da nomeação de sua esposa, Marcela Frias Pimentel Parsons, ao cargo recém-criado de secretária nacional de paradesporto na Secretaria Especial do Esporte do governo federal. Ela trabalha há mais de 20 anos com equoterapia e hipismo adaptado. Foi treinadora e chefe da equ...