Esporte Carro com jogador do Corinthians atropela uma pessoa em ponto de ônibus e invade casa em São Paulo De acordo com informações oficiais do time, um segurança do jogador dirigia o veículo e acabou perdendo o controle ao ser perseguido por duas motos em uma tentativa de assalto

O volante Ralf, do Corinthians, envolveu-se em um acidente de carro na noite desta sexta-feira, 11, no bairro da Água Rasa, na Zona Leste de São Paulo. O carro em que o jogador estava saiu da pista, bateu em uma parada de ônibus e invadiu uma casa. Um idoso de 69 anos ficou ferido. Veja um vídeo feito logo após o acidente: Ralf do Corinthians acaba de se ...