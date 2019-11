Esporte Carregado, Alan Mineiro deixa estádio com dores no joelho. Camisa 10 preocupa para próxima rodada No 1º tempo do empate, por 1 a 1, com o Guarani, o camisa 10 colorado lesionou o joelho esquerdo. Nesta quinta-feira (14) fará exames para saber a gravidade da lesão

O meia Alan Mineiro preocupa o Vila Nova para o jogo contra o Sport, que pode decretar o rebaixamento do Tigre à Série C. O jogador colorado se lesionou ainda no 1º tempo do empate, por 1 a 1, com o Guarani, nesta quarta-feira (13) e deixou o Estádio Serra Dourada carregado. Alan Mineiro passará por exames nesta quinta-feira (14) para saber a gravidade da lesão...