Esporte Carrasco de Michael, lateral do Atlético-GO se diz 'feliz' por transferência de atacante Na final do Goianão do ano passado, Nicolas teve a meta de marcar o ex-atacante do Goiás: missa dada, missão cumprida

Cedido ao Atlético-GO, ano passado, pelo xará Athletico-PR, o lateral esquerdo Nicolas faz trabalho de fortalecimento muscular no Dragão para estrear bem no Estadual, dia 23, diante do Grêmio Anápolis, fora. Em 2020, Nicolas e o Dragão vão em busca do bicampeonato. Ano passado, o time atleticano teve de superar a desconfiança, alguns resultados negativos nos prime...