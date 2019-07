Esporte Carrasco de favoritos, Peru elimina Chile e vai à final contra o Brasil Depois de passar pelo Uruguai, Peru elimina atual bicampeão e decide Copa América contra a seleção anfitriã

O surpreendente Peru vai ser adversário do Brasil, na final da Copa América, no domingo, no Maracanã. Desacreditada, a seleção peruana eliminou dois favoritos ao título: o Uruguai, após a vitória nos pênaltis nas quartas de final e, nesta quarta-feira (3), a bicada peruana foi sobre o Chile, que buscava a terceira final seguida e, também, o tri do torneio. Tocando a bola ...