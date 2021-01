Esporte Carol Solberg cita vice da CBV e pede liberdade de expressão: 'Hipocrisia' Atleta explicou que defende o direito de todas as pessoas se manifestarem e de que a política está diretamente ligada ao esporte, mas reforçou que os atletas também merecem ter o mesmo direito

Carol Solberg voltou a usar as redes sociais para pedir por liberdade de expressão. A atleta do vôlei de praia citou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, que posou em uma foto segurando uma camisa com o nome do deputado federal Arthur Lira. O técnico da seleção masculino de vôlei, Renan Dal Zotto, também aparece na imagem. "Meses atrás ...