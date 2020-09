Esporte Carol Solberg é denunciada ao STJD por protesto contra Bolsonaro Em entrevista após a etapa da modalidade em Saquarema (RJ), no domingo (20), ela gritou: "só para não esquecer: fora, Bolsonaro!"

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou nesta segunda-feira (28) uma denúncia contra a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, que protestou contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) há uma semana, durante transmissão ao vivo do SporTV. Em entrevista após a etapa da modalidade em Saquarema (RJ), no domingo (20), ela gr...