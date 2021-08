Esporte Carol Santiago conquista medalha de bronze nos 100m costas S12 Carol, que é pernambucana, da geração de Joanna Maranhão, e só migrou para o esporte paralímpico em 2018, terminou a prova com o tempo de 1min09s18

Maria Carolina Santiago conquistou o bronze na disputa dos 100 metros costas S12 (para atletas com baixa visão) nas Paralimpíadas de Tóquio. Esta foi a primeira medalha assegurada pelo Brasil no terceiro dia de provas da natação, que também teve prata com Gabriel Bandeira e ouro com Wendell Belarmino. Agora o país tem nove medalhas só na natação. Carol, que é pern...