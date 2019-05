Esporte Carlos Sánchez revela insatisfação com reserva no Santos: 'Quero jogar sempre' O Santos está na 4ª colocação do Brasileirão com sete pontos, mesmo número do vice-líder Palmeiras e do terceiro colocado São Paulo. Peixe duela com o Santos, neste domingo

Reserva em duas das últimas três partidas do Santos, o uruguaio Carlos Sánchez revelou nesta quinta-feira a sua insatisfação com a reserva no time do técnico argentino Jorge Sampaoli. "Sampaoli tem vários jogadores para utilizar. Óbvio que me incomoda, quero jogar sempre. Não gosto ver de fora, isso acontece com qualquer um. Me adapto rápido à situação, ele busca o m...