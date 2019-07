Esporte Carille testa Corinthians com 7 mudanças visando confronto da Copa Sul-Americana Na quinta, às 21h30 (de Brasília), na capital uruguaia, a equipe terá pela frente o Montevideo Wanderers pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

O técnico Fábio Carille testou sete mudanças na escalação do Corinthians em treino no final da manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, onde o elenco alvinegro realizou o último trabalho no Brasil antes de seguir nesta tarde rumo ao Uruguai. Na quinta, às 21h30 (de Brasília), na capital uruguaia, a equipe terá pela frente o Montevideo Wanderers pelo confronto de v...