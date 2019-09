Esporte Carille lamenta revés na ida da semifinal: 'Mata-mata não te dá direito de errar' Corinthians foi eliminado no torneio sul-americano após empate por 2 a 2 com o Independiente Del Valle

Fábio Carille admitiu que a fraca apresentação em casa, no confronto de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, foi determinante para a eliminação do Corinthians na competição, selada com um empate por 2 a 2 com o Independiente Del Valle, na noite desta quarta-feira, em Quito, no Equador. O técnico parabenizou o adversário pela classificação à decisão e também evitou s...