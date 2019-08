Esporte Carille indica Corinthians com voltas de Sornoza e Love para enfrentar o Inter Equipes se enfrentam no domingo, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Fábio Carille indicou nesta sexta-feira a escalação do Corinthians para enfrentar o Internacional, domingo, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos de Sornoza e Vagner Love ao time titular. Os dois deram lugar a Mateus Vital e Boselli na vitória sobre o Goiás por 2 a 0, quarta-feira, em jogo adiado...