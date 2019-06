Esporte Carille esboça time titular do Corinthians para amistoso com o Botafogo-SP Formaram a equipe titular Ramiro (improvisado na lateral direita), Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Régis e Mateus Vital; Vagner Love. Atividade contou apenas com jogadores de linha

Em treinamento na manhã desta quinta-feira (27) no CT Joaquim Grava, Fábio Carille deu pistas de como pretende escalar o Corinthians no primeiro dos três amistosos que a equipe fará antes da volta às competições após a pausa para a Copa América. Contra o Botafogo-SP, no sábado (29), às 20h, em Ribeirão Preto, já se sabe que Jadson, Everaldo e Clayson dificilmente estarão e...