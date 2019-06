Esporte Carille diz ter sido xingado por auxiliar do árbitro em clássico contra o Santos Em leitura labial de imagens exibidas pela televisão, percebe-se que o treinador afirma: "Ele me chamou de vagabundo."

O técnico Fábio Carille ficou revoltado com a arbitragem do clássico do Corinthians contra o Santos, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além de reclamar de marcações durante a derrota por 1 a 0, o treinador disse ter sido xingado por um dos auxiliares. Após a partida, Carille teve de ser contido pelos jogadores e...