Esporte Carille diz que fica e vê multa rescisória pequena 'para problema do Corinthians'

O técnico Fábio Carille disse que fica no comando do Corinthians. Depois da derrota por 2 a 1 para o CSA, sofrida na noite de quarta-feira, em Maceió, o presidente do clube, Andrés Sanchez, deixou a decisão pela continuidade nas mãos do treinador. Ele teve a quinta-feira para pensar, conversar com os dirigentes, com familiares e nesta sexta-feira confirmou que optou p...