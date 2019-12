Esporte Carille deve voltar para o Oriente Médio após ser demitido do Corinthians Segundo a imprensa árabe, o treinador tem conversas com Al Ain, da Arábia Saudita

Embora tenha sido cogitado em alguns clubes brasileiros, o técnico Fábio Carille não deve iniciar 2020 trabalhando no Brasil. O ex-treinador do Corinthians tem conversas para voltar a trabalhar em clubes do Oriente Médio e deve definir seu futuro nos próximos dias. De acordo com a imprensa árabe, o treinador tem conversas com o Al Ain, da Arábia Saudita. O Estado ...