Esporte Carille deve repetir escalação do Corinthians e Pedrinho justifica falta de gols Equipe enfrentará o Montevideo Wanderers pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

O técnico Fábio Carille deve repetir contra o Montevideo Wanderers a escalação do Corinthians que empatou por 1 a 1 com o Flamengo no último domingo. O duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana vai ser na quinta-feira, às 21h30, na arena do clube em Itaquera. Em treino tático nesta terça-feira, o treinador manteve a formação ofensiva com Sornoza na arm...